Самолетът на председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен е загубил достъп до GPS навигацията си при приближаване към летището в Пловдив в неделя, което е принудило пилотите да кацнат, използвайки хартиени карти. Това съобщиха пред „Файненшъл таймс“ служители, запознати с инцидента, като уточниха, че случаят се разглежда като предполагаема руска атака.

Според един от тях „цялата зона на летището остана без GPS сигнал“. Самолетът е кръжал близо час, преди пилотът да реши да кацне ръчно, използвайки аналогови карти.

Говорителката на ЕК Ариана Подеста заяви, че българските власти са информирали комисията, че става въпрос за руска провокация, предаде "Си Ен Ен".

"Този инцидент подчертава неотложността на мисията, която председателката извършва в страните членки на първа линия тези дни. Там тя видя от първа ръка ежедневните предизвикателства от заплахите, идващи от Русия и нейните проксита. Разбира се, ЕС ще продължи да инвестира в отбраната и готовността на Европа още повече след този инцидент", каза Подеста, цитирана от "Ен Би Си".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала, предаде ТАСС.

"Вашата информация е невярна", заяви лаконично Песков в отговор на въпрос на "Файненшъл таймс".

Урсула фон дер Лайен от Сопот: От началото на войната 1/3 от оръжията, използвани от Украйна, идват от България

Малко по-късно днес Министерски съвет разкри подробности относно случая:

"По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане). Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане. Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи. По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК кацането беше предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен беше извършен със самолет, нает от Европейската комисия".

Смущението е свързано с т.нар. GPS заглушаване – практика, която пречи или изкривява сателитната навигация, пише The Economic Times. Използвано за военна и разузнавателна защита, днес това средство се употребява и като инструмент за дестабилизация.

Подобни инциденти зачестяват в района на Балтийско море и в източноевропейските държави, граничещи с Русия, като засягат не само самолети, но и кораби, както и цивилни навигационни системи.

Припомняме, че Фон дер Лайен пристигна в Пловдив, за да се срещне с премиера Росен Желязков и да посети ВМЗ - Сопот. Още вчера стана ясно, че полетът ѝ ще се забави, но това беше оправдано с лоши метеорологични условия. По време на пресконференцията си у нас тя заяви: „Путин не се е променил и няма да се промени. Той е хищник. Може да бъде удържан единствено чрез силно възпиране“.