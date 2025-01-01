Привърженици на партия "Възраждане" протестираха на площада пред "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот по повод на посещението на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие.

Две от парламентарните партии у нас – „Възраждане” и „Величие”, както и няколко граждански организации, организираха поотделно протести в Сопот. Стигна се до временна блокада на Подбалканския път, който преминава пред военните заводи. Малко преди 17 часа протестиращите излязоха на пътя София-Бургас и блокираха движението. Така с жива верига затвориха достъпа до централния вход на ВМЗ-Сопот.

Стигна се и до напрежение между самите протестиращи. От обединение „Септември 29“ обвиниха лидера на „Възраждане” Костадин Костадинов, че ги гони от протеста.

Според протестиращите планираното изграждане на немски завод за барут във ВМЗ-Сопот не е печеливша инвестиция за страната ни. „Първо, ние трябва зададем въпроса защо България ликвидира своя завод за барут, който имаше преди това в Смядово, и защо сега се налага да правим нов и то на цената на стотици милиони. Само нашата част от инвестицията е близо един милиард лева”, подчерта лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

Когато автомобил със специален режим на движение, но цивилен, се опита да влезе в завода, Костадинов застана пред колата и препречи пътя ѝ. Привърженици на формацията наобиколиха автомобила, блокирайки движението му. Жандармерията и полицията се намесиха. Стигна се до конфликт. От множеството беше изведен човек със знаме, качен на бус на жандармерията и отведен. След преговори с полицията и с един от пътниците в автомобила, лидерът на "Възраждане" се отмести и позволи на колата да влезе в завода.

От „Величие“ също изразиха съмнение. „Има засегнати икономически интереси отново. По принцип сме за инвестицията, но не харесваме хората, които я правят”, добави депутатът Костадин Хаджийски.

Полицията изведе двама души от протеста. Единият от тях запали знамето на НАТО.

"Искаме да покажем на председателя на ЕК, че не е желана тук, защото тя разрушава икономиките и ценностите на държавите членки на Европейския съюз", каза народният представител Ангел Георгиев.

По думите му, хората, които консумират властта в България, превръщат страната в опитно поле за евроатлантическите сили, които са готови чрез всякакви средства да воюват индиректно с Русия.

"Не искаме да участваме с производство на оръжия във войната между Русия и Украйна", заявиха присъстващи.

Те издигнаха плакати с надписи "Не на еврото", "Не на войната", "Не сме колония на Брюксел", "Днес искат бомби, утре – танкове, вдругиден – вашите синове".

Протестиращите казаха, че не искат България да бъде въвличана във военния конфликт и изразиха опасения, че страната се води към милитаризъм.

В района на ВМЗ – Сопот има засилено полицейско присъствие.

По-късно към протестиращите се присъедини лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов, който пред журналисти коментира, че производството на барут е "опасно и мръсно", бъдещият завод в Сопот няма да има гарантиран пазар, а инвестицията в него няма да има възвръщаемост.

Костадинов попита риторично защо в България не се инвестира в производство на компютри или военна електроника и допълни, че за Европа страната ни е "суровинен придатък".

Протестиращи нападнаха екип на NOVA в Сопот. Журналистът Благой Бекриев и операторът му бяха ритани и обиждани, а живото им включване в Новините – възпрепятствано. На кадри е запечатано как участници в протеста срещу еврото обиждат и ругаят екипа, а журналистът заяви, че е бил ритан по краката и мушкан с остър предмет, подобен на дръжка на знаме.

Минути преди живото включване, екипът беше заобиколен от хора, които не позволяваха то да се осъществи. Колегата ни потърси помощ от полицаи в близост, които обаче не реагираха. След това Благой Бекриев помоли друг автопатрул да бъде качен в полицейска кола. Протестиращи обградиха патрулката, но униформените успяха да отведат екипа в районното управление.