Германия е стратегически съюзник и водещ икономически партньор, това заяви президентът Румен Радев след срещата си с германския държавен глава Франк-Валтер Щайнмайер в двореца "Белвю" в Берлин. По думите му диалогът на най-високо ниво е важен за укрепване на доверието във всички области от взаимен интерес.

Президентът: България очаква партньорството с „Райнметал“ да води към създаване на нови работни места

Президентската институция води разговори с германски компании, чиито представители в началото на идния месец ще посетят България за разговори за възможни инвестиции. Двамата държавни глави са се съгласили, че сътрудничеството между България и Германия е много добро и предстои да бъде разширено.

"Срещнах се с ръковоството на важни компании, планираме да се увеличат инвестициите в България и в много важни области, като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика и интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. Предстои в началото на следващия месец и те да посетят България и да говорим отново по тези въпроси. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството на "Airbus", посочи Радев и уточни: "Компанията "Aerotec" участва в производството на "Airbus", имахме сериозни разговори с ръководството им още февруари в Мюнхен, така че те ще дойдат през септември в България".

Държавният глава заяви, че по този повод през есента у нас ще бъдат организирани среща с бизнеса и българското правителство. "Надявам се да се възползват максимално не само от тази компания, но и от другите, а тези визити да не се присвояват и да се превръщат в пиар кампании. Просто трябва да се работи", призова президентът Радев и подчерта още веднъж, че България има голям потенциал.

Радев подчерта добрата съвместна работа с германския президент Щайнмайер, продължаваща вече осем години. Това е третата визита на българския президент в Берлин, а германският държавен глава два пъти е бил в София по време на неговия мандат. Той допълни, че политиката трябва да води и до конкретни практически ползи, отбелязвайки, че вече от година президентската институция работи с Федералната асоциация за насърчаване на икономиката и външната търговия на Германия.

Президентът Радев участва вчера в откриването на нов високотехнологичен завод на германския оръжеен концерн "Райнметал" (Rheinmetall) в Унтерлюс, провинция Долна Саксония. Компанията планира съвместно с българските власти да открие два завода в България - един за снаряди и един за барут, с инвестиция за над 1 млрд. евро, каза изпълнителният й директор Армин Папергер.

Практическото планиране по тези проекти вече е в полето на изпълнителната власт, отбеляза Радев. Той подчерта, че президентската институция вече е свършила най-важната работа по довеждането на този стратегически инвеститор в България и убеждаването му, че в страната ни си струва и трябва да се инвестира.

Този процес трябва да е устойчив и да се движи максимално бързо, каза президентът, допълвайки, че става дума не само за заводите за барут и муниции, а и за редица други важни области. Работата с "Райнметал" ще продължи и в сферите за безпилотни и автономни системи, за електроника и военната авиотранспортна техника, по отношение на която България има голям потенциал. Румен Радев предупреди, че инвестицията на "Райнметал" може най-малкото да се забави, ако правителството "не си свърши домашната работа".

Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България, според статистически данни. За 2024 г. стокообменът между двете страни надхвърля 12,3 млрд. евро. Основните експортни продукти от България за Германия включват машини и оборудване, електроника, текстил, химически продукти, храни. България внася автомобили, промишлени машини, електронни компоненти, химикали и потребителски стоки. Преките сумарни инвестиции от Германия в България към януари 2024 г. са в размер на 4,109 млрд. евро. Около 30 процента от 100-те най-големи инвеститори в България са германски или с германско участие. Най-големите инвестиции са в секторите автомобилостроене, машиностроене, търговия, електроника и електротехника и др., посочва БТА.