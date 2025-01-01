Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристигна у нас. Премиерът Росен Желязков и Урсула фон дер Лайен посетиха най-голямото държавно военно предприятие в България – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД. Министър-председателят запозна Фон дер Лайен със съществуващото производство. В хода на разговора Желязков специално акцентира върху потенциала на завода за модернизация и развитие на нови производства в контекста на приноса на България за общоевропейската сигурност и отбрана.

Двамата с премиера дадоха съвместен брифинг пред журналисти.

"За мен стана очевидно, че България има силна традиция в отбранителната промишленост. Най-големият частен работодател в страната е в отбранителната индустрия. 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България. България има най-високият оборот в отбранителната промишленост – пропорционално на БВП на ЕС. Единствената държава-членка, където най-големият частен работодател от отбранителната промишленост произвежда огромно количество боеприпаси, голяма част, от които отиват за украинската борба за свобода. От началото на войната 1/3 от оръжията, използвани от Украйна идват от България". Бруталната война продължава четвърта година и Путин няма да спре", каза тя,

"В Сопот ще бъдат открити 1 000 нови работни места. С новото финансиране е необходимо да бъдем добре координирани. Ще имаме съвместна пътна карта. През октомври ще обсъдим пропуските в отбранителните ни способности", допълни Урсула фон дер Лайен.

В завода се проведе среща с участието на премиера Росен Желязков, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, министъра на отбраната Атанас Запрянов, министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и председателя на най-голямата парламентарна група „ГЕРБ-СДС“ Бойко Борисов.

По-рано тя кацна на летището в Пловдив. Оттам тя се отправи към Сопот.

Премиерът Росен Желязков лично посрещна с букет рози председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е на еднодневна визита в България като част от обиколката й в седемте държави, намиращи се в непосредствена близост до продължаващата война в Украйна. Общата европейска отбранителна способност и приноса на България ще бъдат във фокуса на разговора на министър-председателя с Фон дер Лайен.

Премиерът Желязков ще запознае председателя на Европейската комисия с отбранителния капацитет на страната ни и с предприетите действия за неговото развитие и технологично обновление. Двамата ще посетят ВМЗ-Сопот, където министър-председателят ще представи част от натрупания опит и традиции на България във военната индустрия. Желязков и Фон дер Лайен ще обсъдят също така възможностите за България по линия на европейския механизъм за сигурност „Safe“, включително относно подготовката на изграждането на двете нови производства, за които правителството си партнира с най-големия отбранителен концерн „Райнметал“.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прави обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщиха от Отдел "Преса и медии" на Представителството на Европейската комисия в България. Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус, се посочва в съобщението.