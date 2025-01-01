Украинският президент Володимир Зеленски предложи на своите европейски съюзници „обща система за противовъздушна отбрана” след нахлуването на дронове в полското въздушно пространство, което украинският президент определи като „целенасочено действие” от страна на Русия.

Тази сутрин Варшава обяви, че е свалила „вражески обекти” в своето въздушно пространство по време на руска атака срещу Украйна, което е първият подобен случай за тази страна, членка на НАТО, от началото на конфликта през февруари 2022 г.

Дронове нарушиха полското въздушно пространство, поразена е жилищна сграда (СНИМКИ)

„Украйна отдавна предлага на своите партньори създаването на обща система за противовъздушна отбрана, за да се гарантира унищожаването“ на руските дронове и ракети, написа Зеленски в X, цитиран от АФП.

Украинските въздушни сили заявиха, че Русия е използвала 415 дрона и 43 ракети, като според украинските власти атаките са довели до смъртта на поне един човек.

Най-малко осем руски дрона „са пресекли украинската граница и са влезли в Република Полша“, добавиха от армията.

Зеленски оцени, че нарушаването на полското въздушно пространство представлява „опасен прецедент“ за Европа и че не става въпрос за „инцидент“.

„Този път наблюдаваме много по-голям мащаб и умишлено насочване“, заяви той.

През август Варшава изпрати протестна нота до Москва след падането и експлозията на дрон в източната част на страната, като определи инцидента като „умишлена провокация“.

През 2023 г. руска ракета премина през полското въздушно пространство, прелитайки над границата с Украйна.

През ноември 2022 г. ракета от украинската противовъздушна отбрана падна върху полското село Прзеводов, близо до границата, като причини смъртта на двама цивилни.

Володимир Зеленски призова партньорите си да окажат натиск върху Москва с тежки икономически санкции, за да попречат на способността ѝ да напада, което той не спира да иска от Вашингтон и Брюксел от месеци.