Израелската армия е установила тайна база на изоставена писта в пустинята Наджаф в Ирак по време на войната срещу Иран, предаде Франс прес, позовавайки се на представители на иракските служби за сигурност.

Информацията първо бе тиражирана от американското издание "Уолстрийт Джържъл". Твърди се, че израелските сили са изградили база на изоставена летищна писта, построена по времето на Саддам Хюсеин.

В началото на войната на 28 февруари израелски сили са били забелязани в пустинята Наджаф и са влезли в сблъсък с иракски войници, при който е загинал един военнослужещ, съобщиха по-рано иракски държавни медии.

Според служителите по сигурността операцията е била проведена "в координация със Съединените щати", но към момента "няма повече сили на терен".

Ирак беше въвлечен косвено в регионалния конфликт, като удари, приписвани на САЩ и Израел, бяха насочени срещу проирански въоръжени групировки в Ирак, извършили атаки срещу американски цели.

Първите информации за присъствието на чуждестранни сили в пустинния район в Ирак са се появили след сигнал от местен овчар в началото на войната.

Според "Уолстрийт Джържъл" Израел е "създал тайната военна база в иракската пустиня, за да подкрепи въздушната си кампания срещу Иран“. Изданието отбелязва, че базата е служила като логистичен център за военновъздушните сили и е приютявала специални части, като е била изградена непосредствено преди началото на войната с одобрението на САЩ.

Израелската армия не е коментирала информацията.