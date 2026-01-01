Стотици хиляди зрители превърнаха българския етап от Джиро д’Италия в истински уличен спектакъл, който далеч надхвърли рамките на традиционното колоездачно състезание и се превърна в празник на емоциите, въображението и националното ни гостоприемство.

По трасето от морето, през Велико Търново, Пловдив и чак до столицата атмосферата бе наситена с бурни аплодисменти, много усмивки и непрекъсната подкрепа за състезателите, а публиката създаде сцени, които едновременно изненадваха и очароваха световната колоездачна общност.

Един от забавните елементи на зрителското участие бе хвърлянето на бутилки от състезателите към публиката – практика, която не е знак на неуважение, а част от своеобразната традиция по колоездачните трасета.

Феновете често се стремят да уловят изхвърлени бутилки като сувенир от любимите си състезатели, като някои дори бяха подготвени с рибарски кепове, за да не изпуснат ценния „трофей“.

По трасето се разиграха и редица нестандартни и запомнящи се сцени.

Ученици от Националното училище за танцово изкуство извиха голямо българско хоро в района на Пасарел, което внесе допълнителна енергия и колорит в състезателния ден.

Сред най-впечатляващите културни акценти остана и присъствието на изкуството край трасето. „Лебедово езеро“ на Софийската опера и балет влезе в ефира на Giro d’Italia, след като репетиции на балетния спектакъл на езерото Панчарево привлякоха вниманието на телевизионните оператори, докато колоездачите преминаваха етапа Пловдив–София. Това се превърна във впечатляващ декор, със спираща дъха атмосфера. Тази година „Лебедово езеро“ ще открие ежегодния фестивал „Музи на водата“ и ще се играе седем пъти на сцената в Панчарево между 2 и 12 юли.

На друго място пък зрителите станаха свидетели на сватбен момент, след като Детелина и Денев си казаха „да“ на фона на преминаващата състезателна колона, превръщайки спортното събитие в личен и публичен празник едновременно.

Не липсваха и още по-необичайни и забавни сцени, характерни за нашия темпераментен климат – около пътя имаше поредица от изобретателни и маскирани фенове, включително облечени като динозаври Ти-рекс, мечки, препарирани лисици, ходещи розови фламинго и големи гларуси, които се превърнаха в истинска атракция по трасето.

Навсякъде се развяваха българските трибагреници, а енергията на публиката прерастваше в спонтанни ритуални танци около трасето, които допълнително засилваха усещането за празник.

Българският етап от Джиро д’Италия се открои не само със спортната си стойност, но и като рядък пример за съчетание между елитен спорт, култура и спонтанна народна еуфория, която остави ярък отпечатък в международния ефир.