Французинът Пол Мание спечели втора етапна победа в колоездамната Обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Третият етап от обиколката и последен на българска земя беше от Пловдив до София с дължина 175 км.

🔻 A fight to the line, as the breakaway comes up short, and half a wheel decides the win.



🔻 Una battaglia fino al traguardo: la fuga non ce la fa, e la vittoria si decide per mezzo giro.



Времето на победителя, който спечели с мощен финален спринт, е 4 часа, 9 минути и 42 секунди. Втори се нареди италианецът Джонатан Милан от отбора на "Лидъл-Трек" - сочен за един от най-добрите спринтьори в днешния колоездачен спорт от специалистите. Третото място е за Дилан Груневеген (Нидерландия), и двамата с времето на победителя.

Победата на Мание се реши при преминаването на площад „Орлов мост“, когато основната група погълна трима бегълци, измъкнали се над 100 км преди финала.

За Мание това е втори успех на българска земя, след като пак с финален спринт победи в Бургас, припомня специалният кореспондент на БТА Георги Крумов.

Етапът беше предимно равнинен с изкачвания около Боровец. 98 километра преди влизането в София се откъснаха трима бегълци - испанецът Диего Севиля, както и италианците Мануеле Тароци от отбора на "Бардиани", както и Алесандро Тонели от "Полти-ВизитМалта". Севиля заложи на тази тактика и в трите дни, в които Обиколката се движеше по територията на България - ранна атака и поддържане на лидерска позиция максимално дълго време.

Авансът на тримата обаче беше стопен на 49 секунди от основната група на 37-ия километър преди финала - на разклона за село Долни Окол. Пасивът им слезе до 29 секунди на разклона за Пасарел, а на стъпването им на булевард „Цариградско шосе“ тримата водеха само с 18 секунди.

Припомняме, че вчера Гийермо Томас Силва триумфира на втория етап след изключително оспорван финал, решен с фотофиниш. Тежко падане при село Мерданя, община Лясковец - на 23 км от финала във Велико Търново помрачи вчерашното състезание. При инцидента пострадаха седем състезатели, част от които са се озовали под мантинелата или в канавката.

Движението по ключови булеварди и улици в София днес е ограничено днес заради преминаването на обиколката, като най-късно до 21:00 ч. се очаква поетапно възстановяване на трафика.

БТА / Милена Стойкова, Минко Чернев

Обиколката навлезе в София между 16:20 и 16:40 ч. през ул. „Самоковско шосе“ от страната на селата Долни и Горни окол, след което премина през Кокаляне, Панчарево и Горубляне. Трасето продължи през бул. „Копенхаген“, бул. „Цариградско шосе“, площад „Орлов мост“, бул. „Цар Освободител“ и завърши на площад „Народно събрание“.

Организацията на движението е започнала още на 7 май. Вчера около 19:00 ч. е било ограничено движението по бул. „Цар Освободител“ в участъка между бул. „Васил Левски“ и ул. „Раковски“, както и по ул. „15 ноември“ между ул. „Аксаков“ и ул. „Шишман“. През нощта са били освободени от паркирани автомобили и затворени за движение ул. „Оборище“, ул. „11 август“, ул. „Дунав“ и ул. „Московска“ в района около храм-паметника „Св. Александър Невски“. От 06:00 ч. тази сутрин е спряно движението и по ул. „Гурко“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

От 12:00 ч. днес беше спряно движението по бул. „Васил Левски“ от паметника на Левски до ул. „Гурко“, както и по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка от ул. „Гурко“ до Военната академия. Ограничения има и по бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Цар Освободител“ – от бул. „Павел Красов“ и бул. „Димитър Пешев“ до бул. „Васил Левски“.

От 13:00 ч. бе преустановено движението и по ул. „Самоковско шосе“ от района на ул. „Павел Красов“ до Долни и Горни окол, където са разположени полицейски екипи.

Поетапното възстановяване на движението се очаква да започне след 18:00 – 18:30 ч., първо по ул. „Самоковско шосе“, след това по бул. „Цариградско шосе“. Най-късно до 21:00 ч. трябва да бъдат отворени основните булеварди, а до утре сутринта – и участъците около площад „Народно събрание“, информира инспектор Георгиев.

Тази вечер заради концерти и атракции по ул. „Оборище“ движението там, както и по ул. „Московска“, ул. „Дунав“ и ул. „11 август“, се очаква да бъде възстановено около 23:00 часа, добави той.

Забранено е и издигането на въздухоплавателни средства, освен за предварително заявените и съгласувани със службите. Нарушителите ще бъдат санкционирани, като глобите са значителни, предупреди Георгиев.

Освен служителите на СДВР, в организацията участват и представители на Столичната община, доброволци, както и екипи на организаторите и ангажираните институции.

Градски транспорт

Промени има и в наземния градски транспорт. От вчера са променени маршрутите на автобусни линии Х43, 9, 72, 73, 76, 84, 94, 180, 181, 183, 184, 185, А186, 188, 204, 213, 280, 304, 305 и 604, както и на нощните линии N1, N2, N3 и N4.

Част от спирките около площадите „Св. Александър Невски“, „Княз Александър I“ и „Паметник Левски“ бяха временно закрити. Разкрити бяха временни спирки за прекачване.

Съществени промени имаше и в движението на тролейбусните линии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 11, като част от маршрутите бяха разделени на две направления или съкратени до ключови точки като площад „Сточна гара“, кино „Одеон“ и площад „Авиация“.

Днес влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците по време на колоездачната надпревара.

От Столичната община призовават гражданите да се информират предварително за промените, да използват градския транспорт и да планират пътуванията си с оглед на временната организация на движението.

Пълна информация за организацията на движението и програмата за периода 8-10 май може да бъде намерена тук.