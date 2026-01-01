Засилен е трафикът на автомобили към София, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР. На терен има достатъчно полицейски екипи, които да следят, контролират и подпомагат движението, добавиха от вътрешното министерство.

От Агенцията "Пътна инфраструктура" предупредиха, че за Гергьовден се очаква засилено движение към София - около 120 хиляди превозни средства, част от които са излезли преди почивните дни, около 1 май.

Най-интензивен трафик се очаква в следобедните и вечерните часове между 14:00 и 21:00 ч. Днес от 12:00 до 20:00 ч. е бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата.