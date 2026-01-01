Съюз на съдиите в България призова Народното събрание за спешни действия за преодоляване на кризата във върховенството на правото и възстановяване на общественото доверие в съдебната система. В открито писмо до парламента организацията настоява за дълбока съдебна реформа, включително избор на нов Висш съдебен съвет, ограничаване на правомощията на сегашния състав с изтекъл мандат и разследване на мрежите за влияние в съдебната власт.

От ССБ отново настояват за създаване на специална парламентарна комисия, която да изясни връзките между магистрати, длъжностни лица и нелегитимни групи за влияние. В писмото се посочват случаите около убития Мартин Божанов, известен като Нотариуса, както и групата „Осемте джуджета“, свързвана с Петьо Петров.

Според организацията досегашните временни парламентарни комисии и проверки на ВСС не са довели до реални резултати. Съдиите предупреждават, че без цялостно изясняване на механизмите за влияние върху съдебната система няма как да бъдат приети ефективни мерки срещу корупционните практики.

В писмото се настоява и за промени в Закона за съдебната власт, които да гарантират по-прозрачен избор на членове на ВСС и Инспектората към него. Сред предложенията са членовете на Съдийската колегия да запазват статута си на действащи съдии по време на мандата, повече професионални организации и университети да могат да издигат кандидати, както и ограничаване на възможността действащи магистрати да влизат във ВСС чрез парламентарната квота.

ССБ предлага още открити изслушвания с реална възможност за въпроси към кандидатите и законови гаранции за участие на магистратите в избора на Инспектората към ВСС — препоръка, отправяна нееднократно и от Европейска комисия.

Съдиите обръщат внимание и на проблема с електронното дистанционно гласуване при изборите за ВСС. Според организацията използваната досега система е негодна и трябва да бъде изцяло заменена. Предлага се също разкриването на повече секции за гласуване извън София на база апелативните райони.

В писмото се отправя остра критика към настоящия ВСС с изтекъл мандат. Според ССБ кадровата политика на съвета създава усещане за предварително подбрани кандидати и обслужване на определени кръгове на влияние.

От организацията смятат, че настоящият състав на ВСС не трябва да взема ключови кадрови решения, включително по конкурсите за повишаване и избор на административни ръководители в съдебната система. Според съдиите тези процедури трябва да бъдат оставени на следващ ВСС с редовен мандат и възстановено обществено доверие.

Сред предложенията е и обсъждане на намаляване на възнагражденията на изборните членове на ВСС и Инспектората, ако правомощията им бъдат ограничени.

От ССБ заявяват готовност да участват активно в изработването на законодателни промени за по-прозрачно и ефективно управление на съдебната власт.