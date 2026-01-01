Само на десетина минути път с кола от Кърджали ще откриете място, което изглежда сякаш е извадено от друга планета.

Магията на Юмрук скала - едно от скритите природни богатства на България (СНИМКИ)

Розовите пирамиди край село Царевец впечатляват с причудливите си форми и нежния розов оттенък, който променя своя нюанс според слънчевата светлина.

Официален туристически портал на община Кърджали

След като оставите автомобила, ви очаква кратка разходка - около пет минути пеша по широк коларски път.

Официален туристически портал на община Кърджали

И тогава пред вас се разкриват скалните пирамиди, издигащи се сред зеленината на околните хълмове.

Официален туристически портал на община Кърджали

Вятърът и дъждовете са моделирали пясъчните образувания в уникални фигури, превърнали мястото в истинска природна галерия.

Тайните на Калпак Кая: Легенди и предания за Светилището на сенките в Родопите (СНИМКИ)

Тук човек се чувства като на границата между реалността и фантазията - цветовете и необичайните форми създават усещане за мистична хармония.

Официален туристически портал на община Кърджали

Официален туристически портал на община Кърджали

Розовите пирамиди са прекрасен избор за кратко бягство от града, за фотографска разходка или просто за момент на вдъхновение.