Само на десетина минути път с кола от Кърджали ще откриете място, което изглежда сякаш е извадено от друга планета.
Магията на Юмрук скала - едно от скритите природни богатства на България (СНИМКИ)
Розовите пирамиди край село Царевец впечатляват с причудливите си форми и нежния розов оттенък, който променя своя нюанс според слънчевата светлина.
След като оставите автомобила, ви очаква кратка разходка - около пет минути пеша по широк коларски път.
И тогава пред вас се разкриват скалните пирамиди, издигащи се сред зеленината на околните хълмове.
Вятърът и дъждовете са моделирали пясъчните образувания в уникални фигури, превърнали мястото в истинска природна галерия.
Тук човек се чувства като на границата между реалността и фантазията - цветовете и необичайните форми създават усещане за мистична хармония.
Розовите пирамиди са прекрасен избор за кратко бягство от града, за фотографска разходка или просто за момент на вдъхновение.