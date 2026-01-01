Нос Калиакра и намиращият се на негова територия археологически резерват се намират на 12 км югоизточно от Каварна. Представлява удължен и стесняващ се скалист полуостров, вдаден на около 2 км навътре в морето. Това е едно от най-атрактивните за туристите място по Черноморието заради богатата история, запазената природа и красивите панорамни гледки.

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Склоновете на нос Калиакра се спускат на 60-70 м височина направо във водата. Вълните са издълбали в подножието им пещери и арки, които могат да се достигнат само откъм морето. В миналото тези пещери-тунели били свързани с крепостта и през тях се товарели и разтоварвали кораби.

Туристически информационен център-Варна

Първите сведения за населението на носа са от ІV в. пр.н.е., когато районът е населен от тракийското племе тиризи, вероятно заради това първоначалното име на носа е било Тиризис.

Туристически информационен център-Варна

По-късно крепостната стена, започната от тракийското племе, била възстановена и била издигната още една укрепителна линия. Селището се състояло от две части - вътрешен и външен град.

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Първата крепостна стена отбранявала селището откъм сушата. Сега нейните останки са запазени на височина 2 м и дължина 440 м. Върху територията на външния град са разкрити останки на много сгради.

И досега може да се види запазена една голяма постройка - баня, съществувала през ІV век н.е. От същото време е и една зидана засводена гробница, която е почти напълно запазена. В процеса на археологическите разкопки са открити също и няколко средновековни църкви.

Туристически информационен център-Варна

Сред най-атрактивните експонати е макет на древната крепост, който демонстрира как е изглеждала в миналото. Крепостта е обявена за архитектурен паметник на културата с национално значение в бр. 73 на Държавен вестник от 1967 г., а нос Калиакра е обявен за природен резерват с Постановление на Министерския съвет No.16 298 от 27.09.1941.

Най-голям разцвет Калиакра изживява през втората половина на XIV в., когато е столица на т. нар. Добруджанско деспотство. То обхваща североизточните български земи, откъснати от централната власт.

Туристически информационен център-Варна

Писмените сведения говорят за мощен средновековен град, в който владетеля сече собствени монети и превръща крепостта в църковно средище с право на монашеска ставропигия.

Залезът на крепостта настъпва с завладяването й от османските нашественици. Последните известия за Калиакра са свързани с морска битка в залива на носа между контраадмирал Ушаков и турския флот през 1791 г., в която руската армада надделява.

Достъпност за посещение

До крепостта е наличен платен достъп за посещение , наличен е и екскурзовод през сезона (май-октомври). Осигурен е достъп на хора с увреждания.

Транспортна достъпност

До обекта е изградена транспортната връзка с асфалт, наличен е уреден паркинг с места за автобуси и леки автомобили, в добро състояние. Инфраструктурата е част от Общинска пътна мрежа от сeло Българево до нос Калиакра. По отношение на видимостта и ориентацията са поставени указателни табели за достъп до обекта и в самия обект.

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На нос Калиакра е разположен ресторант, места за настаняване в комплекса не са налични, най-близките са на 6 км. в село Българево Семен хотел - 2 броя. стай за гости , бунгала.

Туристически информационен център-Варна

Наличните публични услуги са музейна експозиция с екскурзоводски услуги, както и посетителски център "Калиакра", а в село Българево - търговски обекти за сувенири.