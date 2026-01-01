Автомобил се е врязал в група хора тази нощ в Северна Германия, при което полицаи са открили огън по него, съобщи днес говорителка на германската полиция, цитирана от ДПА.
При инцидента в Нойщад ам Рубенберге - в провинция Долна Саксония, северозападно от град Хановер - са ранени четирима или петима души, някои от тях тежко. Никой обаче не е в критично състояние, поясни полицейската говорителка.
Bei Hannover sind mehrere Menschen verletzt worden, nachdem laut Berichten ein Auto in eine Gruppe von Personen gefahren war. Die Polizei gab Schüsse ab. #EuropeNews ➡️ https://t.co/CweIbUcwMC https://t.co/Pup3j3U6wu— Euronews Deutsch (@euronewsde) October 27, 2026
Обстоятелствата около инцидента не са ясни. Заподозрените, които са били в автомобила, са избягали, изоставяйки колата. Не е известно и колко души са били те.
Според репортер на ДПА на мястото е имало щети по няколко автомобила - спукани гуми, разбити предни стъкла и дупки от куршуми.
🇩🇪 In Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen ist ein Auto gezielt in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurden vier bis fünf Personen verletzt, einige davon schwer. Polizisten gaben Schüsse auf den Wagen ab und der Fahrer flüchtete zu Fuß. https://t.co/JQkjjWQbmc— Nachrichten (@NewsFokus) October 27, 2026
Случката се е разиграла малко преди полунощ пред пътни полицаи, извършващи в този момент проверка. Те са открили огън по врязалия се автомобил в опит да го спрат.
Според първата версия на полицията замесените в инцидента хора са се познавали, като действията на заподозрените спрямо групата, в която се е врязала колата, са били по-скоро умишлени.