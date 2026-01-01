Премиерът Румен Радев и министърът на регионалното развитие Иван Шишков са инспектирали тунелите по пътя София – Варна, на път към Велико Търново. Това съобщи Румен Радев при посещението си във Велико Търново. Той посочи, че в района на тунелите са били собственикът на фирмата изпълнител, техническите ръководители и представители на полицията, които организират безопасността на движението. Това, което те обещаха, е тунелът „Топли дол“ да бъде отворен за коледните празници и поеха ангажимент до Великден той да бъде пуснат в експлоатация, каза Румен Радев.

„Зададох много ясен въпрос – можеше ли ремонтът да не се извършва точно в този момент, хората са бесни в огромните задръствания, казаха ми, че не може, защото стандартите за безопасност налагат тунелът непременно да бъде ремонтиран“, уточни министър-председателят. Той посочи, че ремонтът е бил планиран още през 2025 година като неотложен, но началото му е отлагано четири-пет пъти. Сега вече няма как – ремонтът трябва да се извърши, а екипите работят усилено, допълни Радев.

До една година трябва да имаме проект на магистралата Русе-Маказа, с разрешителни и с Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Това каза във Велико Търново премиерът на съвместна пресконференция с кмета на Велико Търново Даниел Панов и с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

По думите на Радев, обикновено процесът по проектиране отнема близо три години, но при интензивна работа може да бъде приключен и в рамките на година.

Премиерът заяви, че след като бъде завършен процесът по проектиране, ще бъде намерен начин за бързо и качествено строителство на магистралата. Радев посочи, че правителството полага усилия и в бюджета за 2027 г. ще бъдат отпуснати допълнителни 2 млн. евро, за да се ускори проектирането.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи във Велико Търново, че в проектобюджета за следващата година е предвидено идейно проектиране и Подробен устройствен план (ПУП) за цялото трасе от Русе до Маказа. До около 15 дни предстои да се възложи ПУП и за последния участък от трасето – от обхода на Бяла до Велико Търново, съобщи министърът.

„В бюджета за 2027 г. ще видите, че е предвидено фактически започване проектирането на фаза идеен проект, подробен устройствен план на цялото трасе от Русе до Маказа. Мисля, че това е изключително важно за целия регион и очаквайте съвсем скоро, може би до около 15 дни, да възложим и подробния устройствен план на последната част от трасето - от обхода на Бяла до Велико Търново, каза министърът.

Шишков посочи, че амбицията на министерството и АПИ е в рамките на следващите шест месеца да се финализират проектите и подробните устройствени планове (ПУП), така че към средата на следващата година да има пълна готовност за започване на реални строителни дейности.

Той подчерта, че МРРБ и АПИ ще работят по различен начин по отношение на срокове и темпове, за да не се допускат забавяния от 3 - 4 години. Шишков каза, че за свлачището по трасето е обявена обществена поръчка, като очакванията са до края на ноември да има избран изпълнител.

Той изтъкна, че Велико Търново ще бъде основен транспортен възел с пресичането на две магистрали, което ще осигури една от най-добрите транспортни свързаности в България. Шишков отбелязва, че географското положение на града предполага това от десетилетия, но през последните 15 години никой дори не е проектирал тези връзки.

Премиерът акцентира върху необходимостта ясно да се разграничават етапите на проектиране, отчуждаване, ОВОС и реално строителство. Той даде пример с проблемите по автомагистрала „Хемус“, където строителство е започвано без проектиране, без отчуждения и без строителни разрешения.

Радев подчерта, че правителството увеличава капацитета на МРРБ, като отпуска допълнително поисканите от министър Шишков два милиона евро, за да се засили и обезпечи процесът по проектиране.

Радев изтъкна, че първоначалните разчети на пътната администрация са предвиждали около 3 години за цялостното проектиране на магистралата. По думите му обаче правителството изисква интензивна работа и съкращаване на този срок до максимум една година. „Ние ще работим с много по-ускорени темпове, така че задачата е ясна: максимум до една година ние трябва да имаме проектирана тази магистрала, с проект говоря, с разрешителни, с ОВОС, за да можем да възложим. Оттам нататък ще намерим начин строителството да бъде бързо и качествено“, каза Радев.

В отговор на изнесения тези дни анализ от Института за пътна безопасност относно високата цена на участъка край Симитли от магистрала „Струма“, министър Иван Шишков и премиерът Румен Радев отхвърлиха посочените твърдения.

Министърът Шишков посочи, че процедурата за участъка не е стартирана от настоящия кабинет, а още през октомври – ноември 2025 г. Цената също е била заложена и определена от тогавашното правителство, след което процедурата е продължила при следващия кабинет. Поради това служебното правителство е било правно задължено да финализира и подпише договора.

„Процедурата започва октомври - ноември 2025 г., цената е определена от тогавашното правителство, процедурата е продължила и след това по време на правителството на господин Гюров. Всичко това, като казваме, е ясна процедура, за която ние бяхме длъжни да подпишем договора“, коментира министърът.

Шишков изтъкна, че строителната фирма разполага с валиден договор още от 2015 г. Тъй като в продължение на 10 години държавата не е осигурила фронт за строителство и трасе за тази част от магистралата, тя е била изправена пред реален риск от плащане на неустойки към изпълнителя. Той оприличи този казус на проблемите по автомагистрала „Хемус“.

Министър Шишков посочи още, че договорът не обхваща само трасето от 2,7 км, а включва и изграждането на два пътни възела. Тези пътни възли първоначално са били изключени от подробния устройствен план през 2015 г. с първа заповед на тогавашния заместник-министър Николай Нанков, което впоследствие е създало сегашните усложнения.

Шишков заяви, че всички документи, кореспонденция и заповеди ще бъдат качени публично на сайта на МРРБ.

Според премиера опонентите на правителството се опитват да прехвърлят вината за собствените си решения и безхаберие от минали години върху сегашния кабинет. „Защото това е в ДНК-то на някои партии, на някои хора, но както виждате, те истеризират своите собствени решения и безхаберие, като се опитват да ги прехвърлят на нас. Няма да се получи“, категоричен беше Радев.

Министър Шишков ще пусне всички документи с всички подписи и ще стане ясно всичко специално за този случай, но той е показателен, обобщи премиерът.