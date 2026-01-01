Централната избирателна комисия (ЦИК) официално обяви резултатите от президентските избори на 25 октомври.

Според тях Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават най-голяма подкрепа на първия тур на президентските избори. Двойката събира 34,759% от гласовете и ще се изправи на балотаж срещу Андрей Гюров и Георги Кандев, които остават втори с 31,952%. Разликата между двата кандидатпрезидентски тандема е 2,807 процентни пункта, което очертава оспорвана надпревара за президентския пост, посочва NOVA.

Гласа си в неделя са дали 1 525 034 български граждани от общо 6 584 025 имащи право да гласуват.

На трета позиция се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 12,545%.

След тях са кандидатите, издигнати от МЕЧ - Радостин Василев и Красимир Манов, за които са гласували 4,608% от избирателите.

Опцията „Не подкрепям никого“ е предпочетена от 4,426% от участвалите във вота.

Различна е картината при гласуването извън страната. При окончателно обработени протоколи от секциите в чужбина най-много гласове получават Андрей Гюров и Георги Кандев – 45,792%.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев остават втори сред сънародниците ни зад граница с 22,790%. Разликата между двете двойки в чужбина достига 23,002 процентни пункта. Българите ще избират между двете кандидатпрезидентски двойки на балотаж, след като нито една от тях не успя да спечели необходимата подкрепа за победа още на първия тур.

На 25 октомври избирателите имаха възможност да дадат гласа си както с хартиена бюлетина, така и чрез машина в секциите, в които беше осигурено машинно гласуване. Според обобщените данни на ЦИК изборният ден е преминал със сравнително малко технически проблеми. Общо 26 машини за гласуване са дали дефект - 25 в страната и една зад граница. В комисията са постъпили 78 жалби и сигнала, свързани с нарушения на изборните правила, работата на секционните комисии, агитация и разпространяване на социологически данни в изборния ден.

На първия тур на надпреварата участваха 27 кандидатпрезидентски двойки, а право на глас имаха близо 6,6 милиона българи. Вторият тур е насрочен за 1 ноември.