Възрастна жена е с опасност за живота, след катастрофа във Великотърновско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало около 16:00 ч. на пътя между селата Обединение и Масларево. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 78-годишен мъж е самокатастрофирал. Пострадала е 76-годишната му спътница. Тя е откарана с въздушна линейка в Плевенска болница, с опасност за живота.

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Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

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