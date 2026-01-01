България, Румъния и Турция са единни в позицията си, че категорично осъждаме атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове в Черно море. Това заяви на пресконференция министърът на отбраната Димитър Стоянов след тристранната среща между министрите и началниците на отбраната на България, Румъния и Турция, посветена на сигурността и отбраната в Черноморския регион. Срещата се състоя в София.

Трагичните инциденти представляват опасна ескалация на напрежението и създават сериозни рискове за сигурността на корабоплаването, каза още Стоянов.

Министърът благодари на колегите си от Румъния и Турция, че са се отзовали на поканата за днешната среща. Той определи това като ясен знак за споделената отговорност между държавите да действат заедно с условия на усложнена регионална обстановка.

В тристранна среща участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, министърът на отбраната на Румъния Щефан-Раду Опря, заместник-началникът на отбраната на Румъния генерал-лейтенант Драгош-Думитру Якоб, министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер, началникът на отбраната на Турция генерал Селчук Байрактароглу и водени от тях делегации. След приключването на пленарните разговори се очаква тримата министри да направят изявления.

В средата на октомври премиерът Румен Радев съобщи в Народното събрание за скорошното провеждане на тристранната среща. Ние имаме вече установено интензивно партньорство в рамките на Многонационалната противоминна група между България, Румъния и Турция, така че тази комуникация е изградена и работи, заяви тогава премиерът. По инициатива на министър Стоянов бяха проведени разговори между министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. На същото ниво се водят разговори и между началниците на отбраната и другата седмица ще има среща на министрите на отбраната на тези три страни с началниците на отбраната, така че ние да постигнем една много по-добра координация и взаимодействие по отношение на наблюдението, ситуационната осведоменост и възможностите за по-бърза реакция в подобни случаи, каза тогава министър-председателят.

Няколко дни по-късно министърът на отбраната Димитър Стоянов също каза, че очаква скоро да бъде проведена тристранната среща между България, Румъния и Турция и добави, че най-важното е в Черноморския регион да бъде разработена единна стратегия за действие заедно с Румъния и Турция. По-рано този месец Димитър Стоянов проведе и телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция.

От НАТО също обявиха миналата седмица, че ще бъдат изпратени още самолети за морско наблюдение, радарни системи и дронове в Черно море след поредица от атаки с дронове срещу кораби в региона, свързани с войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс. Най-малко пет товарни кораба бяха ударени близо до бреговете на Румъния и България през изминалите 10 дни. Най-малко 23-ма моряци бяха обявени за изчезнали или за мъртви.