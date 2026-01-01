Премиерът Румен Радев с коментар пред журналисти след провала на заседанието на НС.

"Ние спазваме разделението на властите, няма как като изпълнителна власт да се месим в работата на българското НС", каза премиерът. По думите му са били призовани да дадат информация в НС по палежа на антените на 9 октомври. "Ние никога не сме отказвали изслушване в НС, но кворумът пропадна. Искам да поздравя служителите на МВР, че успяха да разкрият извършителите", обясни премиерът.

Той подчерта, че след като е направено всичко възможно да бъде ускорено издаването на европейската заповед за арест, при спазване на всички правила и процедури, преди дни извършителите са задържани в Германия.

Радев обърна внимание, че предварителното оповестяване на подробности по случая би попречило на залавянето на извършителите и поради тази причина имената им не са били обявени по-рано.

На 9 е извършен палежът, още на 10 е била установена самоличността на извършителите и превозното средство, с което са се придвижвали, това обясни от своя страна вътрешният министър Иван Демерджиев, като уточни, че поетапно са подавани данни за това на всички държави, през които те са преминали обратно.

Той допълни, че немските им колеги са знаели вече самоличността на извършителите, но заради процедурите е нямало как да ги арестуват, преди да бъде издадена заповед за арест.

„На 19 октомври беше издадена заповед за арест, бяха преведени и изпратени документите и в първия момент немските колеги установиха и заловиха извършителите. Очакваме те да бъдат предадени на българските власти и да продължи работата с тях. Те са немски граждани, проучили сме проявите им назад във времето, имат криминални прояви. На 18 октомври те са извършили подобно деяние и на територията на друга държава членка на ЕС“, каза още министър Иван Демерджиев.

Той бе запитан за посланията, които изпраща пресслужбата на Министерски съвет. "Никога не сме отказвали да говорим с българските медии", каза Радев.

Премиерът коментира предстоящото внасяне на бюджета в НС. "За нас е най-важно нашите политики, които сме планирали за повишаване на доходите за хората и за намаляване на дефицита - да постигнем този важен баланс. Трябва да успеем да договорим с ЕК. За първи път ние правим бюджет в евро. Той трябва да мине по определени процедури на съгласуване с ЕК. Имаме няколко спорни въпроси, които в момента изчистваме. Не искам да бързам", каза той.

Премиерът припомни, че ще има увеличение на майчински, детски, пенсии, стипендии за ученици, студенти, млади лекари. Той бе запитан дали е нарушил изборния кодекс, като е призовал да се гласува за Илияна Йотова и това е било разпространено от Министерски съвет. "Имаме ясна позиция от нашата пресслужба. Кога започва кампанията, ние в какъв период бяхме тогава", запита той журналисти.