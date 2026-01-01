Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и компетентните институции продължават проверките за евентуално замърсяване на Черно море след инцидента с контейнеровоз. При първоначалния оглед в района на Шабла и залив Болата при нос Калиакра не са установени нефтени петна, видимо изменение на повърхността на водата или други видими следи от замърсяване. Предстоят лабораторни изследвания, които трябва да установят дали има промени в качеството на морската вода, съобщиха от МОСВ.

Според предоставения корабен манифест сред превозваните товари има литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.

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МОСВ, Министерството на отбраната (МО) и Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) координират действията си за установяване на евентуално замърсяване.

Днес екипи на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) предстои да вземат проби от морската вода в пет пункта по крайбрежието — при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Пробите ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали, както и по други физикохимични показатели за качеството на водата. Анализите ще бъдат извършени в регионалните лаборатории на ИАОС във Варна и Бургас.

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Екипи на Министерството на отбраната вече са взели проби от две точки в териториалните води. Днес е предвидено и пробонабиране в района около контейнеровоза. Резултатите ще бъдат анализирани от регионалните лаборатории на ИАОС.

Целта на изследванията е да се установи не само дали има замърсяване, но и дали са настъпили промени в качеството на морската вода, които не могат да бъдат установени само чрез визуален оглед.

МОСВ и компетентните институции продължават проверките и мониторинга, като резултатите ще бъдат публично оповестени.