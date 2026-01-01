Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в Бургас срещу решението на Окръжния съд да измени мярката за неотклонение на Никола Бургазлиев от „задържане под стража“ в „домашен арест“. По-късно близки на загиналата при тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг Христина Здравкова внесоха в деловодството на съда подписка с 10 200 подписа с настояване обвиняемият да остане в ареста.

Бургазлиев е обвинен за инцидента от лятото на миналата година, при който с АТВ в курорта Слънчев бряг причини смъртта на 35-годишната Христина Здравкова и тежко рани още трима пешеходци, сред които и детето на загиналата.

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Подписката бе внесена от Юлиян Здравков, роднина на загиналата, и Николай Попов, председател на сдружение „Сияние“ и баща на убитата при катастрофа Сияна. Попов заяви, че събирането на подписи продължава, като намерението е петицията да бъде изпратена до Европейската комисия заедно с други подписки срещу спорни съдебни решения.

„На първо място трябва да спре корупцията. Трябва да спрат и тези освобождавания като това на Бургазлиев, защото те дават сигнал на обществото, че могат да се случват такива неща без никакви последствия“, коментира Николай Попов по време на протеста.

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Той изрази опасение, че има реална опасност обвиняемият да се укрие, и заяви, че ще продължи да настоява за оставането му в ареста. Попов предупреди, че при потвърждаване на домашния арест от Апелативния съд протестиращите могат да предприемат по-крайни действия, включително затваряне на пътища.

Майката на загиналата Христина – Златка Соколова, също заяви, че семейството няма да се откаже от протестите, ако Апелативният съд потвърди по-леката мярка.

Окръжният съд в Бургас измени мярката на Бургазлиев на 29 октомври след разглеждане на частна жалба от обвиняемия и неговите защитници. Прокуратурата протестира определението, като предстои произнасяне на Апелативния съд.

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От държавното обвинение посочиха, че Бургазлиев е управлявал електрическото превозно средство след употреба на високорисково наркотично вещество – тетрахидроканабинол.

Протестът се проведе в деня на поредното заседание по делото, на което бяха разпитани повторно управителят и собственикът на фирмата, от която обвиняемият е наел АТВ-то.

Преди заседанието адвокат Иво Найденов, един от защитниците на Бургазлиев, заяви, че защитата ще се опита да докаже подмяна на превозното средство. Според него е спорно дали АТВ-то е било технически изправно, а наличието на регистрационен номер не означава непременно, че става въпрос за същото превозно средство.

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Адвокатът подчерта, че мярката за неотклонение не предрешава изхода на делото, а вината на обвиняемия и степента на отговорността му предстои да бъдат установени от съда. „Улицата не трябва да решава съдбата на хората“, заяви Найденов.