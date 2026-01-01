Работещи в различни сектори в Шумен настояха за повишаване на заплатите, като затвориха за кратко бул. "Славянски" в града. Протестната акция бе под надслов "10 минути за 10 процента" и бе организирана от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Протестът бе заявен пред Община Шумен и бе охраняван от полицията.

Протестиращите се събраха пред Регионалната библиотека "Стилиян Чилингиров". Част от тях бяха със знамена и жилетки на КНСБ. Сред протестиращите бяха работещи в "Български пощи", в Регионалната библиотека "Стилиян Чилингиров", в Дирекция "Бюро по труда", в читалища, детски ясли, представители на синдикални структури в предприятия, работещи в институции в здравеопазването и в други обществени сфери.

Присъстващите затвориха за минути движението по бул. "Славянски", със съдействието на органите на реда. Протестът премина мирно, без инциденти и продължи около 20 минути.

Протестиращите носеха плакати с надписи "За реално колективно договаряне", "Искаме 10 процента увеличение на заплатите!", "Протест. Синдикална федерация на съобщенията. КНСБ. Достойно заплащане", "Свобода на синдикалното сдружаване", "Минимум 10% увеличение на заплатите през Бюджет 2027".

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов каза, че се надява властта да чуе исканията за 10 процента ръст на заплатите в обществената сфера. Той добави, че едни от най-ниските възнаграждения в България са в съобщенията, културните институции и читалищата.

Пред медиите Капитанов обясни, че искането на протестиращите е ясно и категорично - минимум 10 процента увеличение на работните заплати в Бюджет 2027. Изключително притеснени сме, че към настоящия момент няма някаква информация за водена политика по доходите. Хората са притеснени от всичко това, което се комуникира с обществеността, най-вече за посоката за стигане до 3 процента дефицит на бюджета, което е правилна посока. Но сме се убедили, в опита си в годините назад, че съкращенията са на база съкращаване на работни заплати, коментира той.

В пощенските станции вземат около 523 евро чиста заплата. По наши изчисления само за храна на един човек са необходими поне 350 евро и то не за някакви луксозни храни, а за най-основните - картофи, хляб, сирене, домати, заяви Тодор Капитанов.

Той отбеляза, че акциите, които КНСБ прави по градовете, са по-скоро предупредителни. "Може би е време да поставим на масата разговора за национален синдикален протест в София на жълтите павета. Такива разговори вече се водят, но всъщност чакаме да видим дали ще има диалог", допълни вицепрезидентът на КНСБ.

На 12 октомври във Варна от КНСБ бяха организирани протестни акции.