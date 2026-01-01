Британската служба за вътрешна сигурност MI5 отделя повече ресурси за противодействие на заплахите от чужди държави, отколкото по време на Студената война. Това заяви генералният директор на службата Кен Маккалъм, предупреждавайки за засилване на хибридните операции на Русия и Иран срещу Великобритания и нейните съюзници, предаде Ройтерс.

По думите на Маккалъм заплахите, свързани с чужди държави, са се увеличили четирикратно през последното десетилетие. В годишното си изявление за рисковете пред националната сигурност той посочи, че Русия засилва хибридните си действия срещу съюзниците на Украйна, докато Иран разширява амбициите си за атаки срещу по-труднодостъпни цели, включително военни обекти.

Маккалъм определи Русия като основен източник на агресия и предупреди, че Москва използва действия под прага на открития военен конфликт, за да оказва натиск върху европейските държави. Като примери той посочи предполагаеми опити за атаки с дронове и кибератаки срещу критична инфраструктура в Европа.

Иран разширява целите си

Според директора на MI5 през последната година са били извършени повече от 50 ареста във връзка с операции, свързани с Иран.

Маккалъм заяви, че през тази година се наблюдава съществена промяна в амбициите на Техеран, който се стреми да насочва действията си към по-трудни цели, включително военни обекти.

Той коментира и разследването на предполагаем заговор срещу военновъздушната база RAF Fairford в Англия. Британските власти разследват възможна връзка с Иран, но директорът на MI5 отказа да навлиза в подробности заради продължаващото разследване. Техеран отрича да е замесен в подобни действия.

Маккалъм уточни, че възможностите за извършване на сложни нападения на британска територия остават ограничени от капацитета на престъпните групи и посредниците, използвани за подобни операции.

Изкуственият интелект създава нови рискове

В изявлението си директорът на MI5 предупреди и за опасностите, свързани със злоупотребата с изкуствен интелект. По думите му технологията ускорява надпреварата между кибератакуващите и специалистите по киберсигурност, като позволява на терористични групи да усъвършенстват методите си за разузнаване и планиране на нападения.

Сред най-сериозните опасения на британските служби е възможността изкуственият интелект да улесни разработването на биологични оръжия или създаването на нови патогени.

Маккалъм подчерта, че този риск все още не се е реализирал в най-опасната си форма, но предупреди, че потенциалните последици налагат засилено внимание от страна на службите за сигурност.

Британската служба MI5 отговаря за вътрешната сигурност на страната и противодействието на шпионажа, тероризма и заплахите, свързани с чужди държави. Според Маккалъм съчетанието от традиционни разузнавателни операции, кибератаки, саботажи и нови технологични възможности поставя службата пред все по-сложни предизвикателства.