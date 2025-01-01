Според бивш ръководител на МИ-5 Великобритания може би вече е във война с Русия поради дълбочината и интензивността на кибератаките, саботажа и друга враждебна дейност, организирана от Москва срещу Обединеното кралство, пише БНР .

Елиза Манингам-Бълър, която ръководеше вътрешната разузнавателна агенция преди две десетилетия, заяви, че е съгласна с коментарите, направени от експерта по Русия Фиона Хил, която твърди в интервю за "Гардиън" по-рано тази година, че Москва е във война със Запада.

Лейди Манингам-Бълър отбеляза, че ситуацията се е променила "след нахлуването на Русия в Украйна и различните дейности на руснаците на Острова – саботаж, събиране на разузнавателна информация, нападения над хора и т.н.

Говорейки в подкаст, тя спомена Хил, която е съветвала Доналд Тръмп по време на първия му мандат като президент на САЩ и е съавтор на стратегическия преглед на отбраната на Обединеното кралство. "Мисля че може би е права, като казва, че вече сме във война с Русия. Това е различен вид война, но враждебността, кибератаките, физическите атаки, разузнавателната работа е обширна", каза Елиза Манингам-Бълър.

В подкаста се споменава, че шестима българи, живеещи във Великобритания, бяха вкарани в затвора тази година за ролята си в шпионска мрежа, извършваща враждебно наблюдение в цяла Европа, а петима мъже бяха осъдени за участието си в палеж, поръчан от Москва, срещу склад, съдържащ доставки, предназначени за Украйна.