11 нарушения са установили инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) при проверка в столичен ресторант. Заради съмнения за манипулиране на софтуера за управление на продажбите заведението е било запечатано за една нощ, съобщиха от пресцентъра на приходната агенция.

Проверката е извършена от инспектори на Главна дирекция „Фискален контрол“. При контролната покупка, след като била заплатена сметката, не е издаден фискален бон. При поискване на касова бележка тайният клиент получил вместо това документ, отпечатан от нефискален принтер.

След като инспекторите се легитимирали, проверката продължила с инвентаризация и проверка на фискалните устройства, наличностите в касата и трудовите договори на служителите. Заради отказ на персонала да съдейства на проверяващите на място били повикани полицаи от Първо районно управление на МВР.

Разминавания в касата и нарушения при отчитането

Освен неотчитането на продажбата при контролната покупка инспекторите установили разлика между касовата наличност и сумата, отчетена на фискалното устройство. В ресторанта били открити и нефискални бележки, чиито суми, включително тази от контролната покупка, не били отразени на касовия апарат.

В обекта липсвал и кочан с касови бележки, какъвто се изисква съгласно Наредба Н-18.

Проверяващите установили още, че само един от работещите в ресторанта имал трудов договор с дружеството, собственик на заведението. Останалите служители били наети от друга фирма.

Съмнения за дистанционен достъп до софтуера

При проверката възникнали съмнения за манипулиране на програмния продукт и осъществяване на дистанционен достъп до него и до компютъра в заведението.

Затова ресторантът бил запечатан за една нощ. Целта била да се запази информацията от софтуера за управление на продажбите и да се осигурят условия за безпрепятственото извършване на инвентаризацията и последващите контролни действия.