Състав на Окръжен съд – Плевен разгледа дело, образувано по частен протест на Районна прокуратура – Плевен, срещу определението на Районен съд – Левски, с което на кмета на село Тръчовица е наложена мярка за неотклонение „домашен арест“.

Прокуратурата счита, че трябва да се наложи мярка „задържане под стража“, тъй като лицето е обвинено в престъпление със завишена степен на обществена опасност, освен това има опасност да се укрие.

Защитата на подсъдимия твърди, че не съществува такава опасност, подзащитният му да се укрие и настоява окръжният съд да потвърди наложената мярка „домашен арест“.

Окръжен съд – Плевен, след като съобрази доказателствата по делото, потвърди определението на Районен съд – Левски и наложената на обвиняемия мярка за неотклонеие „домашен арест“.

Определението на съда е окончателно и не може да бъде обжалвано или протестирано.