Има съществен риск за съществуването на белодробната болница в Благоевград, каза на пресконференция кметът Методи Байкушев. Той представи данни, според които през юни 2021 година Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) в Благоевград налага на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград (Тубдиспансера) санкция, според която се прекратява част от договора с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Санкцията засяга трите най-важни клинични пътеки, по които работи лечебното заведение, което е общинско, каза Байкушев. Това са клиничните пътеки за диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит, за гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система и лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност. Общо лечебното заведение работи по пет клинични пътеки, бе посочено на пресконференцията.

Основанието за налагане на санкцията е отчитане на дейност, която не е извършена, посочи Методи Байкушев. Лечебното заведение е обжалвало заповедта, каза още кметът.

В края на 2025 година Административният съд в Благоевград е отхвърлил обжалването, след което делото е обжалвано пред Върховния административен съд, като последното заседание по делото е било в средата на септември тази година.

Делото е обявено за решаване и се очаква решение в едномесечен срок, каза още Методи Байкушев. Не коментираме и не предрешаваме какво ще бъде решението на съда, но трябва да е ясен рискът, допълни той. По думите му, ако решението влезе в сила, тоест наложената от РЗОК санкция остане, болницата губи основния източник на приходи.

В момента болницата работи нормално, пациентите се лекуват, но ситуацията е доста сериозна, каза още Байкушев.

Управителите на болницата не са уведомявали за казуса официално принципала – Общинския съвет или общинската администрация, посочи още кметът на Благоевград. Информацията е получена при подготовка за встъпване в длъжност на новия управител на болницата – д-р Георги Лютов, определен с решение на последната сесия на Общински съвет – Благоевград на 25 септември,

Днес избраният управител д-р Лютов е уведомил писмено, че отказва да поеме поста и няма да сключи договор за управление, съобщи още Методи Байкушев. Той припомни, че досегашният управител – д-р Владимир Пандев, който е начело на лечебното заведение повече от две години, е в период на предизвестие до 25 октомври. Дотогава той ще управлява и представлява болницата, посочи общинският кмет.

Как ще се управлява болницата след тази дата и какви са пътищата напред, трябва да стане ясно от заседания на ресорните комисии на Общинския съвет – по икономика и по здравеопазване, каза още Байкушев. В тази връзка днес е внесено предложение при председателя на Общинския съвет с искане за свикване на извънредно съвместно заседание на двете комисии, на които да бъде поканен управителят на лечебното заведение, както и за извънредно заседание на Общинския съвет.

На пресконференцията присъства и председателят на Общински съвет – Благоевград Антоанета Богданова, която съобщи, че предстои съвместно заседание на ресорните комисии в понеделник, 19 октомври, както и свикване на извънредно заседание на общинските съветници преди 25 октомври.