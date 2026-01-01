Един човек загина, а няколко други бяха ранени при инцидент с влакче на ужасите в увеселителния парк Six Flags Over Georgia в американския щат Джорджия.

Полицейското управление на окръг Коб разследва смъртния случай в парка, разположен на около 24 километра от Атланта, съобщава CBS.

Полицията не разкрива подробности за обстоятелствата около инцидента. Кадри, заснети от въздуха, показват, че влакчето на ужасите „Голиат“ е спряло по трасето, а служители на парка помагат на пътниците да слязат.

От Six Flags заявиха, че са „дълбоко натъжени от инцидента с посетител в парка днес“. „Мислите и искрените ни съболезнования са със семейството, приятелите и близките на загиналия“, се посочва в изявлението.

Засега властите не са съобщили как точно е настъпила смъртта.

Свидетели разказват пред местни медии, че са видели мъж да пада от атракциона.

Местната телевизия 11Alive цитира очевидец, според когото мъжът е паднал от влакчето върху покрива на атракцион, представляващ къща на ужасите.

Говорител на парка заяви, че екипът на Six Flags и местните власти са реагирали незабавно и си сътрудничат в разследването.

Кметът на Мейбълтън Майкъл Оуенс съобщи, че директорът на градската служба за обществена безопасност координира действията си с местната полиция и охраната на парка.

Влакчето на ужасите „Голиат“ (Goliath)“ е открито през 2006 г. и достига височина от около 60 метра. Атракционът включва спускане от 57 метра, спирала с наклон от 540 градуса и развива скорост до 112 км/ч. Според уебсайта на парка Six Flags го определя като атракцион от четвърта степен по петстепенната си скала за интензивност.

Six Flags е сред най-големите оператори на увеселителни паркове в Северна Америка. Компанията управлява увеселителни и водни паркове, както и курорти в САЩ, Канада и Мексико.

Инцидентът се случва само седмици след като парк на компанията в Южна Калифорния обяви, че ще закрие популярното влакче на ужасите X2. Решението дойде след съобщения на повече от 100 посетители за мозъчни травми, свързани с атракциона.

От Six Flags заявиха, че X2 е преминал през редица проверки за безопасност, но въпреки това са решили да го изведат от експлоатация, тъй като смятат това за „правилното решение“.