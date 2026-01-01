Никога не сте имали проблеми със съня, а изведнъж започвате да се будите по няколко пъти през нощта или трудно заспивате. Кога това състояние се превръща в сигнал и трябва да потърсите медицинска помощ. Отговорът на този още много други въпроси по темата дават от НЗОК, предава Агенция "Фокус".

Трябва ли първо да посетите личния си лекар и какво може да направи той при оплаквания от безсъние, тревожност или продължително напрежение?

При оплаквания от безсъние, тревожност или продължително напрежение първата стъпка е да посетите своя личен лекар, който ще направи оценка на състоянието Ви и може да назначи терапия или да промени вече назначена такава, да назначи направление за медико-диагностични изследвания и/или за консултация с лекар специалист.

НЗОК и високоспециализираните дейности: Какво покрива касата?

Към какъв специалист може да ви насочи личният лекар и от какво зависи дали ще бъдете насочени към невролог, ендокринолог или психиатър?

На базата на извършения преглед личният лекар преценява дали да бъдете насочени към лекар специалист, а в зависимост от симптомите към съответния специалист - невролог, ендокринолог или психиатър.

Какви изследвания и хормонални показатели може да назначи ендокринологът при подобни оплаквания? Кои от тях се заплащат от НЗОК и кои остават за сметка на пациента?

Ендокринологът може да назначи изследвания на някои от хормоните: TSH, fT3 и fT4, LH, FSH, Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза - Anti-TPO“ (т.нар. МАТ), анти-тиреоглобулинови антитела (ТАТ) и други. НЗОК заплаща посочените изследвания, с изключение на fT3 и ТАТ.

По-здрави и отговорни към себе си – започнете с профилактичните прегледи по НЗОК

Хормоните TSH и fT4 могат да се назначат и от общопрактикуващия лекар.

При необходимост от високоспециализирани изследвания какви са възможностите за тяхното извършване по НЗОК и с какво направление се назначават?

НЗОК заплаща за следните високоспециализирани медицински дейности и изследвания:

Електроенцефалография (ЕЕГ);

Електромиография (ЕМГ);

Доплерова сонография;

КТ (скенер) или ЯМР (Ядрено-магнитен резонанс).

За извършване на високоспециализирани лабораторни и образни изследвания се издава "Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4), а за високоспециализирани дейности (ВСД) се издава бл. МЗ-НЗОК № 3А.

Ако човек изпитва постоянна тревожност, продължително е потиснат, има панически състояния или усеща, че вече трудно се справя с ежедневието, може ли да бъде консултиран от психиатър по здравна каса?

Зъболекар по здравна каса: Какво покрива НЗОК и за какво се доплаща

Здравната каса покрива прегледите при лекар-психиатър. Личният лекар преценява необходимостта от консултация и издава "Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3).

Заплаща ли НЗОК част или цялата стойност на лекарства при проблеми с психичното здраве?

Лекарствените продукти, които НЗОК заплаща за домашно лечение са включени в Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък и са показани за заболявания, включени в Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

В Приложение №1 на ПЛС са включени лекарствени продукти за лечение на следните заболявания: “Шизофрения", “Маниен епизод", “Биполярно афективно разстройство", “Рецидивиращо депресивно разстройство".

Лекарствените продукти, за гореизброените заболявания са със следните нива на реимбурсация:

90 лекарствени продукта с ниво на реимбурсация 100%, като 76 от тях се предписват на протокол и се отпускат след експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО в съответствие с Изискванията на НЗОК за лечение на конкретното заболяване;

42 лекарствени продукта с ниво на реимбурсация 50%, като 2 от тях се предписват на протокол и се отпускат след експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО в съответствие с Изискванията на НЗОК за лечение на конкретното заболяване;

1 лекарствен продукт с ниво на реимбурсация 25%.

Какви дейности и процедури може да бъдат назначени и кои от тях се заплащат от НЗОК?

Видът и броят на физиотерапевтичните процедури се определят от лекаря специалист по "Физикална и рехабилитационна медицина“.

НЗОК заплаща първичен и заключителен преглед и до 20 броя процедури от следните групи процедури:

група 1 - процедури с физикални фактори от апаратната терапия;

група 2 - процедури с кинезитерапевтични техники;

група 3 - процедури с физикални фактори от апаратната терапия и кинезитерапевтични техники.

Включването на пациент с психично заболяване на диспансерно наблюдение се извършва от специалист по психиатрия от специализираната извънболнична медицинска помощ, който определя и периода на диспансерното наблюдение на пациента.

Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с психични заболявания се извършва от лечебни заведения за болнична помощ с психиатрични клиники/отделения или центрове за психично здраве, съгласно медицински стандарт "Психиатрия".

Националната здравноосигурителна каса заплаща в извънболничната помощ за Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с психични заболявания. Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение (КДН) се осъществява за заболяванията по приложения № 16 "Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с психични заболявания“ и № 17 "Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18 години с психични заболявания“ на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията