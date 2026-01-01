Здравето започва с профилактиката – вместо да лекувате болести, дръжте тялото и духа в добра кондиция. Ако давате възможност на тази съвършена машина – човешкият организъм, да работи пълноценно сама, ще се радвате на дълголетно здраве.

Това накратко ще рече здрав сън, пълноценна храна, закаляване, спорт, излаз на слънце и на повечето метеорологични условия и т.н. Отделно има теории, че например при изминаването на определен брой крачки на ден човек отключва енергия, която му дава много повече възможности, отколкото, ако не се движи.

Това е част от здравната профилактика, която можете да предприемете сами. Държавата също поема голяма част от профилактиката на българите.

Различни проучвания показват, че между 40% и 60% от пълнолетните ни съграждани пропускат годишния си профилактичен преглед. Над 2,5 млн. пълнолетни пък не посещават такива по данни на НЗОК за 2024 г.

Въпреки слабия интерес към профилактичните прегледи, трябва да сме честни, че те покриват голяма част от показателите, които подсказват за сериозни проблеми. Хванати навреме, повечето заболявания са лечими.

Любопитно е да се отбележи, че на теория в Закона за здравето са предвидени глоби за пропусната профилактика. Личните лекари трябва да следят за това, но на практика това спорадично го правят само част от тях.

Ето какво се покрива от НЗОК

Лабораторни изследвания:

За здравноосигурени лица между 20 и 65 години НЗОК покрива редица лабораторни изследвания, като:

ПКК, АСАТ, АЛАТ (чернодробни ензими), креатинин;

(чернодробни ензими), креатинин; урина (химично изследване + седимент);

(химично изследване + седимент); пикочна киселина ;

; тестове за хепатит В и С (на определена възраст).

Тези изследвания често се правят веднъж на 5 години или при определени възрастови групи/рискови фактори.

За жени

НЗОК поема и специфични профилактични прегледи:

За ранното откриване и превенция на онкологични заболявания на млечните жлези и репродуктивната система Касата покрива:

Мануално изследване на млечни жлези — ежегодно за жени над 30 г.;

— ежегодно за жени над 30 г.; Ехографско изследване на млечни жлези — веднъж на 2 години за жени между 30 и 50 г.;

— веднъж на 2 години за жени между 30 и 50 г.; Гинекологичен преглед + цитонамазка — ежегодно между 30 и 40 г., след две отрицателни цитонамазки — веднъж на 3 години;

+ — ежегодно между 30 и 40 г., след две отрицателни цитонамазки — веднъж на 3 години; Мамография — веднъж на 2 години за жени от 45 до 69 г.; за жени над 70 г. — веднъж на 3 години.

За мъже

PSA тест (предстателна жлеза) — ежегодно за мъже над 45 години — важен скрининг за рак на простатата.

Сърдечно-съдови рискове и общи биохимични изследвания

За мъже над 40 г. и жени над 50 г. са предвидени:

профил на липидите (триглицериди, холестероли) — веднъж на 5 години, за оценка на сърдечно-съдов риск;

Това са нещата, които в момента Касата покрива. Те обаче скоро може да са различен брой, след като вчера в парламентарната комисия по здравеопазване бяха приети предложения за промени, свързани с профилактичните прегледи, болничната храна, национални здравни програми. Какво е новото и какво от досегашната профилактика остава, ще знаем след окончателното приемане на текстовете в зала.

Междувременно вие не е нужно да помните кои изследвания кога трябва да правите. Достатъчно е да си свалите безплатното приложение на Здравното министерство - еЗдраве (и да го активирате в най-близкото РЗИ или РЗОК). То ще ви напомня за всички прегледи и ваксини, които трябва да си направите.