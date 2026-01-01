Посещенията на Националния музей „Параход Радецки“ временно се прекратяват заради критично ниското ниво на река Дунав. Това съобщиха от музея.

Заради ниското водно ниво корабът трябва да бъде изтеглен към вътрешността на реката.

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Ограничението се въвежда с цел да се гарантира безопасността на посетителите и ще остане в сила до промяна на обстоятелствата.

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От музея се извиняват за причиненото неудобство.