Грета Тунберг дойде днес да протестира пред гимназия в предградие на Париж в рамките на ученическото протестно движение, което продължава от средата на септември с искания за повече средства за образованието, съобщи журналист от Франс прес.

Двадесет и три годишната шведска активистка за климата пристигна пред гимназия "Пол Елуар" в предградието Сен Дени, където се бяха събрали и около 20 адвокати, дошли да организират "жива верига в тоги в защита на гимназистите", посочва АФП.

Грета Тунберг е шведска активистка, която придоби международна известност с кампаниите си срещу климатичните промени. През 2018 г., когато е на 15 години, тя започва да протестира пред шведския парламент с искане за по-решителни действия срещу глобалното затопляне. Инициативата ѝ поставя началото на движението Fridays for Future, което мобилизира ученици и млади хора по света да настояват за по-амбициозна климатична политика.

Тунберг се превръща в една от най-разпознаваемите фигури на международното климатично движение. Тя участва в протести и международни форуми, на които призовава политическите лидери да се съобразяват с научните данни за климатичните промени.

В следващите години активистката разширява дейността си и по други обществени теми, включително социалната справедливост и правата на човека, като участва в демонстрации и граждански инициативи.