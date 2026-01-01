Един човек е загинал, а двама са транспортирани в болница след катастрофа на 27-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София. Инцидентът е станал между три леки автомобила.

Катастрофата е станала между три леки автомобила, като след сблъсъка е избухнал и пожар. На място са пристигнали екипи на пожарната и полицията. При инцидента е бил ударен служител на "Автомагистрали“, който обезопасявал участъка. Мъжът е загинал на място, а двама души са транспортирани в болница за лечение.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че трафикът се регулира от пътната полиция.

Временно движението и при 49 км на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас се осъществява в активната лента поради пътнотранспортно произшествие. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от пътната полиция.

От пътната агенция съобщиха по-рано, че заради катастрофа и при 48-ия км на автомагистрала „Хемус“ в посока София движението се осъществява в активната и аварийната лента. Ограничено е движението в изпреварващата лента.