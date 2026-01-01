Гъст черен дим в софийския кв. „Дружба 1“, видя DarikNews.

DarikNews

Инцидентът е станал в район с жилищни блокове, като облаци дим се издигат над сградите и се виждат от различни точки на квартала.

DarikNews

Според кадри, заснети от улица „Неделчо Бончев“, се вижда пожарен автомобил, насочващ се към мястото на инцидента, както и мащабен дим, надвиснал над жилищните блокове.

Към момента няма официална информация от МВР или пожарната за причините довели до запалването, както и дали има пострадали.

Очаквайте подробности.