Петролна рафинерия в руския град Ярославъл беше ударена при украинска атака с дронове, предаде Ройтерс, позовавайки се на губернатора на Ярославска област Михаил Евраев.

Двама служители са ранени, добави той.

Избухнал е и пожар, а на място работят пожарни екипи за гасенето му, информира още Евраев.

Междувременно Русия нанесе масиран удар срещу украински енергийни съоръжения във Виницка, Днепропетровска и Харковска област, информира руското Министерство на отбраната.

То добави, че руските сили са ударили и пристанищна инфраструктура в Одеска област, както и кораби, използвани с военна цел.

Ройтерс отбелязва, че тази информация не може да бъде потвърдена по независим път.