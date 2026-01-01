Тежка атастрофа е станала тази сутрин в дефилето преди Владая, става ясно от кадри в социалните мрежи.

На тях се вижда автомобил, смачкан до неузнаваемост. За момента няма данни от официалните власти за пострадали и загинали.

От Агенция "Пътна инфраструткура" съобщиха, че движението по път I-1 София - Перник в района на Владая се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. АПИ съветва шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".