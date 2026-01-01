Турция се нарежда на второ място в света по употреба на тютюневи изделия, като 33 процента от населението на страната пуши, заяви министърът на здравеопазването Кемал Мемишоглу, предаде Анадолската агенция.

По време на церемония по откриването на държавната болница в град Карадениз Ерегли, в Северозападна Турция, на брега на Черно море, министър Мемишоглу изнесе тревожни данни за тютюнопушенето в страната. Той отправи специални предупреждения относно значителния брой на диагностицираните пациенти с рак на белите дробове при мъжете.

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Министърът обърна внимание и на ранната възраст, на която децата започват да пушат, като спомена също и притеснителната нарастваща популярност на електронните цигари и устройства.

„Здравето е най-голямото богатство на човека. Опазването му е възможно не само чрез лечение на болестите, но и чрез превенция на рисковете, преди те да са се появили. С това разбиране ние продължаваме решителната си борба срещу вредните навици, застрашаващи общественото здраве“, подчерта министърът, цитиран от агенцията.