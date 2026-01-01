Психиатричната база към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен е ремонтирана, разширена и оборудвана с близо 1,19 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Обновените помещения и доставеното медицинско оборудване са предназначени да подобрят условията за лечение на пациентите и работата на медицинските специалисти. Базата предстои да бъде официално открита.

В рамките на проекта са модернизирани клиниките по психиатрия, а лечебното заведение е получило общо 620 артикула медицинско и немедицинско оборудване и обзавеждане, съобщиха от Здравното министерство след посещение от министър Катя Ивкова.

Тя се запозна и с останалите инвестиции по ПВУ в университетската болница. Общото финансиране за лечебното заведение по плана надхвърля 17,6 млн. евро. От тази сума 10,2 млн. евро са предвидени за изграждането на високотехнологичен център за лечение на инсулти, а 6,26 млн. евро – за модернизация на онкологичното лечение. Инвестицията в онкологията включва нов линеен ускорител и необходимата инфраструктура за работата му.

По време на визитата си в Плевен министърът посети и Медицинския университет, където се запозна с научните разработки на академичния състав и разговаря със студенти от различни здравни специалности.

БТА

Сред обсъдените теми бяха възможностите за професионална реализация в България и значението на взаимодействието между различните медицински специалисти. Ивкова акцентира върху необходимостта от екипна работа при грижата за пациентите.

„След години част от вас ще работят заедно в една операционна, в спешно отделение или до леглото на пациент. Важно е още днес да се научите да се чувате, да си имате доверие и да уважавате труда на другия. Защото пациентът не се интересува кой е свършил повече работа – той разчита на целия екип“, обърна се министърът към бъдещите лекари, медицински сестри и акушерки.