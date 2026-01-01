Депутатите ще изслушат премиера, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи, началника на отбраната, директора на Служба „Военно разузнаване“, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ относно предприетите действия, оценката на риска и предстоящите мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и на 13 октомври 2026 г., както и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“. Това предвижда проекта на програма за работа на Народното събрание. Предложението за изслушването е внесено от „Прогресивна България“ (ПБ).

Програмата за днес предвижда още депутатите да обсъдят на първо четене законопроект за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, внесен от народни представители от всички парламентарни групи, с който се въвежда забрана за отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи, като са предвидени санкции за нейното нарушаване.

Депутатите ще разгледат и три законопроекта за промени в Закона за здравето на първо четене, внесени от „Възраждане“, „Демократична България“ (ДБ) и ПБ. Законопроектът на „Възраждане“ цели възстановяване на възможността човек в спешно състояние да бъде транспортиран незабавно до най-близкото лечебно заведение за оказване на медицинска помощ. Измененията на ДБ предвиждат преодоляване на дефицити в електронната система за медицинска експертиза и въвеждане на по-ефективни механизми за контрол върху незаконосъобразното установяване на трайна неработоспособност. С промените на ПБ се предвижда служителите на МВР да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, поставени в моторните им превозни средства.

В дневния ред на парламента е и първо четене на законопроект за промени в Закона за храните, внесени от Министерския съвет, които целят постигане на съответствие и транспониране в цялост на разпоредбите на Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води.

Като първа точка за четвъртък се предлага да бъде второ четене на промени в Кодекса за застраховането, внесени от „Прогресивна България“ и приети на първо четене на 23 септември 2026 г.

Парламентът ще гласува и проект на решение за приемане на актуализиран Проект за инвестиционен разход „Придобиване на зенитно-ракетни комплекси”, както и законопроект на второ четене за промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които са внесени от Министерския съвет.

В дневния ред за четвъртък е и първо четене на законопроект за промени в Закона за техническите изисквания към продуктите, внесени от Министерския съвет.

За петък в проекта на програма е записано депутатите да разгледат на второ четене законопроект за промени в Закона за железопътния транспорт, внесени от Министерския съвет. След това е предвиден и редовен парламентарен контрол.