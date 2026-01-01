Евгения Гергова е новият директор на Регионалната здравна инспекция в Монтана

Д-р Евгения Гергова е новият директор на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Монтана.

Пред журналисти тя каза, че през последните близо 25 години е ръководила медицинската служба към Областната дирекция на МВР в Монтана, има 33 години професионален опит като лекар и администратор.

Сред основните ѝ приоритети начело на здравната инспекция са опазването на общественото здраве и укрепването на доверието на гражданите в институцията. Тя допълни, че не възнамерява да прави кадрови промени, а ще разчита на професионалния опит и експертизата на служителите.

Д-р Гергова посочи още, че в работата си ще се стреми към добра организация, справедливо отношение и създаване на условия за ефективно изпълнение на задачите на инспекцията.