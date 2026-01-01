От Арсенал информираха, че е починал почетният президент Кен Фрайър. Той ни напусна на 92 години.

Роден през август 1934 година в района Излингтън в Северен Лондон, Фрайър започва пътя си в клуба на 11-годишна възраст през 1945-а като куриер, след като има шанса да се срещне с мениджъра по онова време Джордж Алисън.

През 1973-а година става секретар на клуба, а заема поста управляващ директор от 1983-а. По-късно има водеща роля за преместването на „артилеристите“ от стадион „Хайбъри“ на „Емирейтс“. Фрайър остава член на Борда на клуба до 2002-а година, докато не се оттегля от поста изпълнителен директор, след което е предложен и избран за почетен президент на клуба.

През 2000 г. е удостоен с Ордена на Британската империя (OBE) за заслуги към футбола, а през 2004 г. получава званието „Почетен гражданин на район Излингтън“.

Тази вечер Арсенал ще отдаде почит към Фрайър чрез черни ленти, които футболистите ще носят в Шампионска лига. Допълнителни прояви в негова памет ще се състоят, когато „артилеристите“ приемат Евертън в мач от Висшата лига в събота (24 октомври).