Четирима спасени моряци от потъналия на 17 мили от Шабла кораб пристигнаха във Варна
Четирима спасени моряци от потъналия на 17 мили от Шабла кораб пристигнаха във Варна / БТА

Четирима от спасените моряци от потъналия на 17 мили източно от Шабла кораб „HS Dignity“, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, пристигнаха във Варна.

Четирима спасени моряци от потъналия на 17 мили от Шабла кораб пристигнаха във Варна
БТА

Областният управител Марио Смърков съобщи, че трима от тях са от Сирия, а четвъртият - от Египет. Петият спасен моряк от 16-членния екипаж на ударения и потънал кораб се очаква да пристигне по-късно през нощта.

Четирима спасени моряци от потъналия на 17 мили от Шабла кораб пристигнаха във Варна
БТА

Моряците са в сравнително добро състояние, нямат наранявания, допълни Смърков и уточни, че с тях вече разговарят служителите на "Гранична полиция".

Четирима спасени моряци от потъналия на 17 мили от Шабла кораб пристигнаха във Варна
БТА

В днешния ден, независимо от лошото време, благодарение на съвместните действия на "Гранична полиция", Морския спасително-координационен център, Военноморските сили и полицията тези хора са спасени и вече са във Варна, изтъкна областният управител. Той допълни, че вече е уредено къде да бъдат настанени моряците и да получат храна и дрехи.

Четирима спасени моряци от потъналия на 17 мили от Шабла кораб пристигнаха във Варна
БТА

Четирима спасени моряци от потъналия на 17 мили от Шабла кораб пристигнаха във Варна
БТА

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Мила Едрева, БТА
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