Четирима спасени моряци от потъналия на 17 мили от Шабла кораб пристигнаха във Варна

Четирима от спасените моряци от потъналия на 17 мили източно от Шабла кораб „HS Dignity“, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, пристигнаха във Варна.

БТА

Областният управител Марио Смърков съобщи, че трима от тях са от Сирия, а четвъртият - от Египет. Петият спасен моряк от 16-членния екипаж на ударения и потънал кораб се очаква да пристигне по-късно през нощта.

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Моряците са в сравнително добро състояние, нямат наранявания, допълни Смърков и уточни, че с тях вече разговарят служителите на "Гранична полиция".

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В днешния ден, независимо от лошото време, благодарение на съвместните действия на "Гранична полиция", Морския спасително-координационен център, Военноморските сили и полицията тези хора са спасени и вече са във Варна, изтъкна областният управител. Той допълни, че вече е уредено къде да бъдат настанени моряците и да получат храна и дрехи.

БТА