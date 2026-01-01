Един човек е загинал, а двама са транспортирани в болница след катастрофа на 27-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София. Инцидентът е станал между три леки автомобила.

Катастрофата е станала между три леки автомобила, като след сблъсъка е избухнал и пожар. На място са пристигнали екипи на пожарната и полицията. При инцидента е бил ударен служител на "Автомагистрали“, който обезопасявал участъка. Мъжът е загинал на място, а двама души са транспортирани в болница за лечение.

NOVA

„Служител на „Автомагистрали“ ЕАД загина на автомагистрала „Тракия“ при изпълнение на служебния си дълг. Друг служител на дружеството е тежко ранен и настанен в болница“, съобщиха от „Автомагистрали“.

Участъкът, в който е станало произшествието, е с концентрация на пътнотранспортни произшествия и са поставени всички необходими знаци. Въведено е и ограничение на скоростта от 90 км/ч при дъжд.

NOVA

Причините за възникване на произшествието и механизмите за настъпването му ще се изясняват в хода на образуваното досъдебно производство.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че трафикът се регулира от пътната полиция.

БГНЕС

Временно движението и при 49 км на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас се осъществява в активната лента поради пътнотранспортно произшествие. Ограничено е движе в активната и аварийната лента. Ограничено е движението в изпреварващата лента.