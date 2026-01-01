Посланикът на Доналд Тръмп в Гърция Кимбърли Гилфойл е била призована да подаде оставка след поредица от разкрития за нарушения на етичните правила, включително скандал с подкуп.

Посланикът на САЩ в Украйна ще подаде оставка на фона на застоя на преговорите

Това съобщи новият прессекретар на Белия дом Кейти Закария, предаде АФП.

Посланикът на САЩ в Украйна ще подаде оставка на фона на застоя на преговорите

„Поискахме посланикът Гилфойл да подаде оставка. Тя беше ценен член на екипа и ѝ пожелаваме успех“, заяви Закария по време на първия си брифинг.