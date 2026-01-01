Шофьор на тир и пешеходка пострадаха при две катастрофи в Горнооряховско и Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Заради катастрофа между два тира в участъка преди село Поликраище в община Горна Оряховица временно е ограничено преминаването на автомобили по главен път Велико Търново – Русе. По първоначална информация произшествието е станало около 19:30 ч., като е пострадал водачът на единия тир. Изграден е обходен маршрут през село Първомайци.

Малко преди това лек автомобил е блъснал пешеходка на пешеходна пътека на улица „Георги Измирлиев“ във Велико Търново. 37-годишната жена е откарана в Спешна помощ с травма на крака. Водачката на автомобила е изпробвана за алкохол и пробата е отрицателна. Причините са в процес на изясняване.