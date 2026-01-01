Над 856 мигранти са достигнали остров Крит с малки лодки от Северна Африка през последните 24 часа, съобщиха гръцките власти. Това е един от най-натоварените дни по този маршрут от началото на годината.

Гърция остава основна дестинация за хора от Близкия изток, Индийския субконтинент и Африка, които търсят по-добър живот в Европа, съобщи „Катимерини“.

Повечето мигранти достигат до Крит, след като плащат на трафикантски мрежи за превоз от Източна Либия. Това натоварва приемните центрове на острова, като мнозина възнамеряват впоследствие да продължат към по-богатите части на Европа.

В изявление на гръцката брегова охрана се посочва, че днес, 13 октомври, на южните плажове на Крит са открити две групи с общо 154 души, сред които 10 жени и шест деца.

На 12 октомври други 702 души са били спасени от малки лодки, изпаднали в затруднение в морето, или са открити на плажове на Крит и на по-малкия остров Хриси, разположен на юг от него. В един от случаите 48 души са открити на сушата, а двама са спасени от морето. Издирването на други евентуално изчезнали пътници не е дало резултат. По данни на бреговата охрана шестима от спасените мигранти са се нуждаели от медицинска помощ.

От началото на годината до момента около 17 000 от над 30 000 мигранти без редовни документи, достигнали Гърция, са пристигнали на Крит след опасно прекосяване на Средиземно море от Либия.

Около една трета от тях са от Судан, следвани от граждани на Бангладеш, Афганистан, Египет и Еритрея. Сирийците, които преди бяха най-голямата национална група заради гражданската война в страната, вече съставляват 3,4% от всички пристигнали. Приблизително 80% от мигрантите, достигнали Гърция, са мъже.

Данните на ООН обхващат периода до 4 октомври, което означава, че действителният брой на пристигналите е по-висок.

За сравнение, в Италия, която също е сред средиземноморските държави членки на Европейския съюз, от началото на годината са пристигнали близо 24 000 мигранти, а в Испания – почти 25 000.

Миналата година в Гърция са пристигнали малко под 49 000 души. В разгара на миграционната криза в Европа през 2015 г., съвпаднала с финансовата криза в Гърция, страната беше достигната от близо един милион души. Повечето от тях са плащали на трафиканти за място в малки надуваеми лодки, които изминавали краткото разстояние от западното крайбрежие на Турция до гръцките острови в източната част на Егейско море.

Тази година маршрутът през Егейско море се използва значително по-рядко, като по него са преминали едва около 6000 души. Властите в Атина отдават това на подобреното сътрудничество с турските си колеги. Опитите за постигане на подобно споразумение с властите в раздираната от конфликти Либия засега остават без успех.