Премиерът Румен Радев коментира от трибуната на Народното събрание атаките с кораби в Черно море и потвърди, че от потъналите кораби са спасени само 4 човека от единия. Той благодари на всички военнослужещи за операциите.

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Премиерът каза още, че не са открити останки от дронове, за да се каже кой е източникът на атаката. "Показахме, че България има способности за бързи и навременни действия, че има способности да осъществява контрол върху своята изключителна икономическа зона и, в изпълнение на задълженията си по международните конвенции, да провежда операции по търсене и спасяване", обясни премиерът.

"Предстои нашето обръщение към всички партньори и съюзници за помощ, така че да доведем разследването до край", каза премиерът. Той посочи, че е провел разговори с генералния секретар на НАТО и председателя на ЕК, които са заявили готовност да съдействат със всичко, с което разполагат.

По отношение на кораба "Челси", той заяви, че до края на седмицата да се "избуксира" в пристанище Варна и да бъде извършено щателно обследване на кораба. Радев коментира и вчерашната среща с руския посланик у нас. "Получих уверение, че те нямат информация от тяхното министерство на отбраната за руски атаки по море. Разследването ще докаже дали тези твърдения са истина или не", обясни той.

Депутатите изслушват премиера, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи, началника на отбраната, директора на Служба „Военно разузнаване“, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ относно предприетите действия, оценката на риска и предстоящите мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и на 13 октомври 2026 г., както и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“. Това предвижда проекта на програма за работа на Народното събрание. Предложението за изслушването е внесено от „Прогресивна България“ (ПБ).

Програмата за днес предвижда още депутатите да обсъдят на първо четене законопроект за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, внесен от народни представители от всички парламентарни групи, с който се въвежда забрана за отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи, като са предвидени санкции за нейното нарушаване.

Депутатите ще разгледат и три законопроекта за промени в Закона за здравето на първо четене, внесени от „Възраждане“, „Демократична България“ (ДБ) и ПБ. Законопроектът на „Възраждане“ цели възстановяване на възможността човек в спешно състояние да бъде транспортиран незабавно до най-близкото лечебно заведение за оказване на медицинска помощ. Измененията на ДБ предвиждат преодоляване на дефицити в електронната система за медицинска експертиза и въвеждане на по-ефективни механизми за контрол върху незаконосъобразното установяване на трайна неработоспособност. С промените на ПБ се предвижда служителите на МВР да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, поставени в моторните им превозни средства.

В дневния ред на парламента е и първо четене на законопроект за промени в Закона за храните, внесени от Министерския съвет, които целят постигане на съответствие и транспониране в цялост на разпоредбите на Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води.

Като първа точка за четвъртък се предлага да бъде второ четене на промени в Кодекса за застраховането, внесени от „Прогресивна България“ и приети на първо четене на 23 септември 2026 г.

Парламентът ще гласува и проект на решение за приемане на актуализиран Проект за инвестиционен разход „Придобиване на зенитно-ракетни комплекси”, както и законопроект на второ четене за промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които са внесени от Министерския съвет.

В дневния ред за четвъртък е и първо четене на законопроект за промени в Закона за техническите изисквания към продуктите, внесени от Министерския съвет.

За петък в проекта на програма е записано депутатите да разгледат на второ четене законопроект за промени в Закона за железопътния транспорт, внесени от Министерския съвет. След това е предвиден и редовен парламентарен контрол.