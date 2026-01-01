Бързата мисъл и светкавичните реакции ще бъдат само две от качествата, нужни на Ураганите и Вулканите в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Двете племена ще се сблъскат в оспорвана битка за неприкосновеност, която може да изиграе ключова роля за бъдещето им в екстремното риалити.

Победителите ще се спасят и ще получат право да участват в следващото съревнование от отборната надпревара LactoFlor - Битка на звездите, докато загубилите ще се срещнат с водещата Ивет Лалова-Колио край огъня.

Племенен съвет очаква и отбора на Канарите, които претърпяха сурово поражение на Арената вчера. Коалициите в Стопанството са ясно изявени, но дали нарочените Иван и Тома не подготвят изненада на своите съплеменници?

Кое племе ще се спаси и кои воини ще се борят за оставането си в надпреварата, гледайте в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.​

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