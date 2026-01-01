Белгийският регион Фландрия днес потвърди смъртта на двама души от вируса на Западен Нил, инфекция, пренасяна от комари, която в момента се разпространява в цяла Европа.

Вирусът може да причини симптоми, подобни на грипа, но в екстремни случаи може да доведе до тремор, треска, кома и смъртоносен оток на мозъчната тъкан, известен като енцефалит. Може да причини и менингит.

Длъжностните лица не предоставиха подробности за двата смъртни случаи, но заявиха, че става въпрос за лица, изложени на риск от тежко заболяване.

Според местните медии, северният белгийски регион е потвърдил 14 случая, включително двата смъртни случая.

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията съобщи миналата седмица, че 18 европейски държави са регистрирали над 1850 случая от тази болест през годината досега.