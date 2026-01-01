Акция срещу купения вот тече в столичния квартал „Христо Ботев“, бургаския квартал „Победа“ и в Айтос.
В рамките на полицейските действия се проверяват адреси и граждани с цел предотвратяване на престъпления, свързани с изборите.
Мащабна акция в Плевенско: Задържаха двама души, обявени за общодържавно издирване
По данни на полицията до момента са проверени около 50 адреса и близо 60 души. Едно лице, което е обявено за издирване е задържано.
Няма задържани във връзка с изборите.
На граждани се връчват предупредителни протоколи да се въздържат от извършване на престъпления. От полицията посочиха, че е направен анализ и посещенията на адреси продължават.