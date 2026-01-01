Общо 192 пътнотранспортни произшествия са регистрирани в област Враца през 2025 г. При тях са загинали 12 души, а 248 са ранени. Това съобщават от Териториалното статистическо бюро - Северозапад към Националния статистически институт (НСИ).

В сравнение с 2024 г. броят на катастрофите е намалял с 8%, на ранените - с 6%, а на загиналите - с 14%.

Най-много произшествия са регистрирани през юли, 22, и през юни, 21. Най-малко са били през април - осем. През август е отчетен най-голям брой ранени - 37 души.

Къде са станали най-много катастрофи

По общини най-много пътнотранспортни произшествия са регистрирани в Бяла Слатина, 59. При тях са ранени 80 души, а трима са загинали.

В община Враца са отчетени 58 катастрофи, при които 78 души са ранени, а трима са загубили живота си. В община Хайредин няма регистрирано нито едно пътнотранспортно произшествие през 2025 г.

Повече от половината катастрофи са в населените места

В населените места са станали 55% от всички произшествия. При тях са ранени 120 души, а четирима са загинали.

Извън населените места са регистрирани 86 катастрофи, при които са пострадали 128 души, а осем са загинали.

Най-голям дял от пострадалите са хората на възраст между 25 и 64 години, 57%.

По брой на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2025 г. област Враца заема 14-о място сред областите в страната.